Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş eşini almaya giden Merve Polat, kullandığı otomobilinin kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş eşini almaya giden Merve Polat, kullandığı otomobilinin kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Mortaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Polat (25) idaresindeki 10 HF 684 plakalı otomobil, dönel kavşaktan döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Merve Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Merve Polat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza haberini alıp olay yerine gelen Merve Polat'ın eşi büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Merve Polat'ın Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Uzman Çavuş olan eşiyle bir hafta önce kadar nikah kıydıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti
Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Sol şeritte zorla indirilen kadın, arkadan gelen aracın altında kalarak can verdi
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Eda Erdem Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 17:31:01. #1.16#

title