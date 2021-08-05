Uzman Çavuş eşini almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş eşini almaya giden Merve Polat, kullandığı otomobilinin kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş eşini almaya giden Merve Polat, kullandığı otomobilinin kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Mortaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Polat (25) idaresindeki 10 HF 684 plakalı otomobil, dönel kavşaktan döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücü Merve Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Merve Polat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza haberini alıp olay yerine gelen Merve Polat'ın eşi büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Merve Polat'ın Seydişehir T Tipi Kapalı Ceza ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda Uzman Çavuş olan eşiyle bir hafta önce kadar nikah kıydıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı