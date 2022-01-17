Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU - Haberler
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Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Hakkari Yüksekova 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde, el bombasının kaza sonucu patlamasıyla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz (23) için tören düzenlendi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Hakkari Yüksekova 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde, el bombasının kaza sonucu patlamasıyla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz (23) için tören düzenlendi. Fatih Kışlası'ndaki törene; Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ile asker ve polisler katıldı. Şehit Soyutemiz'in cenazesinin tören alanına getirilmesiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından öz geçmişi okundu. Dua edilmesinden sonra şehit Soyutemiz'in Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu. Şehit Ayberk Soyutemiz'in cenazesi, helikopterle Van Havalimanı'na buradan da uçakla memleketi Kırşehir'in Akpınar ilçesine uğurlandı.

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uzman Çavuş, Jandarma, Fatih, Şehit, Güncel, Haber

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