Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2) - Haberler
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Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Uzman çavuş Dinç'in şehit olduğu olayda gözaltına alınan şüpheliler adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIUzman çavuş Savaş Dinç'in şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve M.H. sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Uzman çavuş Savaş Dinç'in şehit edilmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D. ve M.H. sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler M.H., Y.E.K. ve M.S. ise tutuklandı.


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