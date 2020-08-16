Uzman çavuş denizde boğuldu Samsun'da bir uzman çavuş denizde boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da bir uzman çavuş denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş Muhammet Özkurt (26) denizde yüzerken boğularak hayatını kaybetti. Erzincan'da görev yaptığı öğrenilen Muhammet Özkurt'un memleketi Samsun'a izne geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA