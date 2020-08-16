Uzman çavuş denizde boğuldu
Samsun'da bir uzman çavuş denizde boğularak hayatını kaybetti.
16.08.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:27
Samsun'da bir uzman çavuş denizde boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş Muhammet Özkurt (26) denizde yüzerken boğularak hayatını kaybetti. Erzincan'da görev yaptığı öğrenilen Muhammet Özkurt'un memleketi Samsun'a izne geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA