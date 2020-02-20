Uzman Arabulucu Avukatı İhtiyar, "1 milyon 126 bin dosyanın 751 bininde anlaşma sağlandı"

20.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:36

Batı Karadeniz Bölgesinde ilk kez kurulan Kastamonu Arabuluculuk ve Alternatif Çözümler Derneği Başkanı Uzman Arabulucu Av. Seda Bölükbaşı İhtiyar, arabuluculuk ve uyuşmazlık dosyalarında Türkiye genelinde yüzde 73'e yakın anlaşma sağladığını açıkladı.



Batı Karadeniz Bölgesinde ilk kez arabuluculuk ve uyuşmazlık konusunda dernek Kastamonu'da kurularak faaliyetlerine başladı. Derneğin kuruluşu ve çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Kastamonu Arabuluculuk ve Alternatif Çözümler Derneği Başkanı Uzman Arabulucu Av. Seda Bölükbaşı İhtiyar, "Arabuluculuk, hukuk sistemimize kavram olarak yeni girmiştir. Arabuluculuk, toplumsal barışı sağlar, ihtilafların çözümlenmesinde, hem süre bakımından hem insan hakları bakımından çok kolaylıklar sağlayan bir alternatif çözüm yoludur. Bizde, Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu Arabuluculuk ve Alternatif Çözümler Derneği olarak bir öncüyüz. Dolayısıyla toplumsal barışı hem Kastamonu'muz için hem ülkemiz için sağlayabilirsek ne mutlu bize" dedi.



"Türkiye'de arabuluculukta yüzde 73 başarı sağlandı"



Arabuluculuk ve uyuşmazlık dosyalarında Türkiye genelinde yüzde 73'e yakın anlaşma sağladığını açıklayan Avukat Seda Bölükbaşı İhtiyar, "Uyuşmazlıklarda gün geçtikçe de toplumumuz bu konularda bilinçlendikçe ve alternatif çözümlere yönelişleri artmaktadır. Son iki yıllık istatistikler bu alanlarda başarı olduğunu da göstermektedir. 2019 yılında iş hukukunda 739 bin 255 dosya arabuluculara gelmiştir. Bunların 460 bin 90'ı anlaşma ile sonuçlanmıştır. Yani yüzde 65 başarı elde edilmiştir. 146 bin 413 ticari uyuşmazlıkta ise 73 bin 46 anlaşma ile sonuçlanmıştır. Başarı oranı yüzde 50 olmuştur. 239 bin 927 ihtiyari müracaatta ise 217 bin 859 dosyada anlaşma sağlanmıştır. Yani başarı oranı yüzde 97 olmuştur. Bu rakamları Türkiye genelinde ortalamaya vurduğumuzda yüzde 73'e yakın bir anlaşma sağladığımızı gösteriyor. Dolayısıyla arabuluculuğun toplamsal barışa ne kadar katkı sağladığını bu rakamlardan görebiliyoruz. Haliyle alternatif çözümler toplumsal uzlaşı yolunda önemli mesafeler kat ettirmektedir. Bu sebeple de çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır" diye konuştu.



Arabuluculukta amaçlarının mahkemenin iş yükünü azaltmak olduğu kadar toplumsal barışı da sağlamak olduğunu vurgulayan İhtiyar, şöyle konuştu: "Arabuluculukta amaç, uyuşmazlık olan tarafları yormadan hem maddi hem de manevi olarak yormadan uyuşmazlığı çözmek, toplumsal barışı sağlamak, tarafları aslında bu ihtilaflarının çözümünde öneri sunarak hem zaman bakımından hem de barış bakımından bir sonucu ulaştırmaktır arabuluculuk. Hem yargımızdaki iş yükünü azaltıyoruz hem de taraflarda memnuniyet sağlıyoruz. Dolayısıyla şimdiye kadar bir arabulucu olarak dosyalar bazında hiç memnuniyetsiz olarak sonuca ulaştıramadığımız çok şükür bir dosyamız olmadı. Umuyorum bu Türkiye'de de, Kastamonu'da da çok geniş kitlelere hitap eder" - KASTAMONU

Kaynak: İHA