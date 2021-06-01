Uzm. Fzt. Beyza Tayfur İngiltere'de Doktora ve Akademik Hayattan Bahsetti !
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Uzm. Fzt. Beyza Tayfur İngiltere'de Doktora ve Akademik Hayattan Bahsetti !

Uzm. Fzt. Beyza Tayfur İngiltere'de Doktora ve Akademik Hayattan Bahsetti !
Habermetre - Haberler | Toplum

31 Mayıs Pazartesi günü saat 20: 00'de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü ortak etkinliği olan 'İngiltere'de Doktora ve Akademik Çalışma Nasıl Yapılır?

31 Mayıs Pazartesi günü saat 20: 00'de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü ortak etkinliği olan 'İngiltere'de Doktora ve Akademik Çalışma Nasıl Yapılır?/ Physiothinks - 8' başlıklı etkinlik, uluslararası çeşitli üniversitelerden mezun ve halen öğrenci olan pek çok katılımcı ile gerçekleşmiştir.

Queen Marry University of London'da akademik hayatına devam eden Uzm. Fzt. Beyza Tayfur İngiltere'de akademik kariyer, akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar yaparken dikkat edilecek noktalar gibi pek çok konu hakkında önemli bilgi ve deneyimlerini paylaşıp katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: Habermetre

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