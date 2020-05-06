Uzm. Dr. Karaman: "İyileşme oranlarımız oldukça yüksek"
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Uzm. Dr. Karaman: "İyileşme oranlarımız oldukça yüksek"

Uzm. Dr. Karaman: 'İyileşme oranlarımız oldukça yüksek'
06.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:03

Uzm. Dr. Karaman: "İyileşme oranlarımız oldukça yüksek" Uzman Doktor F. Mine Karaman, korona virüs hastalarının iyileşme oranlarının yüksek olduğunu ve pandemi sürecinin pik noktasını yakaladığını belirterek, tedbirler devam ederse güzel sonuçlar alınacağını söyledi.

Uzm. Dr. Karaman: "İyileşme oranlarımız oldukça yüksek"

KONYA - Uzman Doktor F. Mine Karaman, korona virüs hastalarının iyileşme oranlarının yüksek olduğunu ve pandemi sürecinin pik noktasını yakaladığını belirterek, tedbirler devam ederse güzel sonuçlar alınacağını söyledi.

Medova Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor F. Mine Karaman, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Pandemi ve Bilim Kurulu önderliğinde, pandeminin başından beri her türlü üst düzey önlemi aldıklarını söyledi. Medova Hastanesinin 3. basamak yoğun bakımları fazla bir hastane olduğu için pandemi hastanesi olduklarını ifade eden Uzm. Dr. Mine Karaman, "Bu süreçte hastaları ayrı koridorlardan ayrı branşta, ayrı görüntüleme ve laboratuvar sistemleriyle gözettik. İyileşme oranlarımız oldukça yüksek. Sağlık Bakanının bildirdiği gibi pandemi süreci pik noktasını yakaladı, yavaş yavaş düşüşe geçeceğini umut ediyoruz" dedi.

"Dün itibariyle tam kapasite tekrar çalışmaya başladık"

Her ne kadar iyileşen hasta sayısının yeni tanımlanan hasta oranı lehine değişse de bu önlemlere aynen devam etmenin mümkün olabileceğini anlatan Uzm. Dr. Karaman, "Üst seviye tedbir almak gerekiyor. Bununla ilgili hastanemizde dün itibariyle tam kapasite tekrar çalışmaya başladık. Hastalarımız güvenle gelebilirler. Bununla ilgili başından beri yaptığımız gibi girişte ateş ölçümü, dezenfektan kullanımıyla ilgili bilgilendirme, hastanenin bazı bölümlerinde korona ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili bilgilendirme afişlendirmemiz var. Enfeksiyon kontrol ekibimizi pandemi kontrol ekibi olarak değiştirdik. Ekibe pek çok hekim ve hemşire ekledik. Onlar herkese çok ciddi eğitimler veriyorlar, halkımıza da eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

"Bu ciddiyetle devam edersek çok güzel sonuçlar alacağız"

Yoğun bakımdaki ziyaretleri kontrollü bir şekilde uyguladıklarını belirten Uzm. Dr. Karaman, hasta kabulüne başladıklarını fakat içeriye sırayla ve belli saatlerde hasta aldıklarını kaydetti. Yakınlarına ihtiyacı olmayan hastaların tek başına içeriye alındığını söyleyen Karaman, "Hastanemizde sterilizasyon dezenfeksiyon tedbirleri en üst düzeyde uyguluyoruz. Pandemi hastaları azalmakla birlikte devam ediyor ama onlar ayrı bir bölümde, giriş çıkışları tamamen ayrı, filmleri, tomografileri, laboratuvarları ayrı düzende devam ediyor. Yavaş yavaş biz de normalleşmeye geçmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Konya halkına şunu söyleyebiliriz; bizim hastanemize güvenle gelebilirler. Zaten tıbbi kadro, yardımcı saat personelleri bu süreçte başından beri çok özveriyle çalıştılar. Şimdi de çalışmaya devam ediyoruz. Bize göre yolun yarısına bile gelmedik. Ama bu ciddiyetle devam edersek çok güzel sonuçlar alacağız. Tüm ülkece böyle sonuçlar alacağımızı umut ediyoruz."

Uzm. Dr. Karaman: 'İyileşme oranlarımız oldukça yüksek'

Kaynak: İHA

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