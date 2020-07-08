Uzm. Dr. Astarcıoğlu: Sıcak aylarda çocuk hastalıklarına dikkat
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Uzm. Dr. Astarcıoğlu: Sıcak aylarda çocuk hastalıklarına dikkat

Uzm. Dr. Astarcıoğlu: Sıcak aylarda çocuk hastalıklarına dikkatÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, sıcak havalara karşı özellikle yeni doğan bebeği olan aileleri uyararak, "Bu mevsimde, isilik, güneş yanması ve yaz ishali gibi hastalıklar yaşanabiliyor.

Uzm. Dr. Astarcıoğlu: Sıcak aylarda çocuk hastalıklarına dikkat
08.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:43

Uzm. Dr. Astarcıoğlu: Sıcak aylarda çocuk hastalıklarına dikkat

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, sıcak havalara karşı özellikle yeni doğan bebeği olan aileleri uyararak, "Bu mevsimde, isilik, güneş yanması ve yaz ishali gibi hastalıklar yaşanabiliyor. Aileler dikkatli olmalı" dedi.

Dr. Görkem Astarcıoğlu, sıcak havanın hissedildiği yaz mevsiminde özellikle yeni doğan bebeklerin ailelerinin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Astarcıoğlu, "Yeni doğmuş bebekler için sıcak çok tehlikeli. Aileler, bebekler üşür korkusuyla çok fazla giydiriyor. Yaz aylarında dikkat etmeleri gerekiyor. Evlerini serinletmelerini öneriyorum. Klimanın filtresini temizlettikten sonra kullanmalarını öneriyorum. Özellikle süt döneminde olan bebeklerde bu havalarda isilikler oluşuyor. Dirsek içleri, diz arkaları, gövdelerde isilikler görüyoruz. Bu ter bezlerinin tıkanması sonucu oluşuyor. Yine evi serinletmeyi, bebeklerine sık sık duş aldırmayı her seferinde deterjan sabun kullanmadan duş aldırılmasını öneriyoruz, doktorlarının önereceği bir losyon da sürülebilir" dedi

GÜNEŞ ALERJİLERİNE DİKKAT

Bu dönemde güneş alerjilerinin de çok sık yaşanacağını vurgulayan Astarcıoğlu, "Bu dönemde güneş alerjileri, güneş yanıkları ve güneş çarpması dediğimiz çok daha tehlikeli durumlar var. Bu durumda da çocukların şapka kullanmalarını ve güneşten koruyucu kıyafetler giydirilmesini öneriyoruz. Gerekirse şemsiye tente gibi koruyucular altında oyun oynamaları gerekiyor. Altı aydan sonra da güneş koruyucu kullanmalarını öneriyoruz. UVB ışınlarının dik geldiği zamanlarda sadece 10-15 dakika çocukları güneş altında tutabiliriz. Burada bir krem kullanmanızı önermiyoruz. Genelde öğleden sonra saat 16.00'dan sonra çıkmalarını öneriyorum. Yaz mevsiminde sıvı tüketimi çok önemli. Bol su tüketmelerini öneriyoruz ve bu dönemde şeker içerikli meyve sularından uzak durmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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