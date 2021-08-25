Uzm. Dr. Alborz Müşfiki kimdir? Alborz Müşfiki nereli?
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Uzm. Dr. Alborz Müşfiki kimdir? Alborz Müşfiki nereli?

Uzm. Dr. Alborz Müşfiki kimdir? Alborz Müşfiki nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Cildiye alanındaki başarılarıyla bilinen Dr. Alborz Müşfiki, Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan adlı programa konuk oldu. Canlı yayında merak edilen sorulara cevap veren Dr. Alborz Müşfiki kimdir? Alborz Müşfiki nereli?

Dr. Alborz Müşfiki kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan adlı programa konuk olan Dr. Alborz Müşfiki hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DR. ALBORZ MÜŞFİK KİMDİR?

1984 yılında dünyaya gelen Doktor Alborz Moshfeghi, İran'ın Urmiye adlı şehrinde dünyaya geldi. Tıbbi birimi cildiye olan Müşfiki, 2014 yılında İran Azad İslami Üniversitesi-Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'de Ege Üniversitesi- Tıp Fakültesi-Deri ve Zührevi Hastalıkları bölümünden mezun oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tıbbi Faaliyet Alanları

  • Akne Tedavisi
  • Alerjili Cilt Tedavisi
  • Radyofrekans Uygulamaları
  • Botox Uygulamaları
  • Mezoterapi
  • Lazer Uygulamaları
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