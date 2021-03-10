Uzlaştırmaya giden dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83

ADALET Bakanlığı tarafından 'onarıcı adalet' anlayışıyla 1 Ocak 2017'den itibaren etkin şekilde uygulanan uzlaştırma yöntemi ile bugüne kadar 933 bin 612 dosyada uzlaşma sağlandı.

ADALET Bakanlığı tarafından 'onarıcı adalet' anlayışıyla 1 Ocak 2017'den itibaren etkin şekilde uygulanan uzlaştırma yöntemi ile bugüne kadar 933 bin 612 dosyada uzlaşma sağlandı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83 oldu.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2017'den itibaren yaygın şekilde uygulamaya konan uzlaştırma yöntemi ile mağdur, müşteki ve şüphelilerin memnuniyeti üst düzeye çıktı. Toplumsal barışa katkı sağlayan uzlaştırma sayesinde adalet, klasik yargılamaya göre daha az masrafla, daha kısa sürede tecelli ediyor. Uzlaştırmalarda mağdurların uğramış olduğu zararların karşılanmasının yanı sıra, müşteki ve şüpheliler Sevgi Evleri, Mehmetçik Vakfı gibi kurumlara bağış yapıyor, 'okul boyama', 'özür dileme', 'fidan dikme', 'kitap ve giysi yardımı' gibi konularda uzlaşarak, aralarındaki husumeti barışla sonuçlandırıyor.

'LÜTFEN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYIN' BROŞÜRÜ DAĞITTIKaraman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alkollü araç kullandığı için 'Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma' suçundan başlatılan soruşturmada görevlendirilen uzlaştırmacı, müşteki ve şüpheli ile görüşerek tarafları uzlaştırdı. Müştekinin talebi üzerine, şüpheli 'Lütfen Alkollü Araç Kullanmayın. Trafik Hayattır' yazılı 100 broşür dağıtarak, yargılanmaktan kurtuldu. UZAKTAN EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN TABLET BAĞIŞI UZLAŞTIRDIİzmir'de A.G. isimli bir kadın, kendisini tehdit eden ve hakarette bulunan şüpheli G.D. hakkındaki şikayetini, Selçuk Belediyesi'nin 'Uzaktan Eğitime Erişim İmkanı Kısıtlı Olan Çocuklar İçin Tablet Bağışı Kampanyası'na 1 adet tablet bağışlaması karşılığında geri alacağını belirtti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü şüpheli, talebi kabul etti. Taraflar, uzaktan eğitim gören bir çocuğa tablet alınması karşılığında uzlaştı.BARINAKTAKİ HAYVANLAR İÇİN MAMA, KİMSESİZ ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIŞDenizli'de 'hakaret' suçundan yürütülen soruşturmada, müşteki ile şüpheli mahkemede yargılanmak yerine uzlaşmayı tercih etti. Taraflar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne 250 TL'lik mama alma ve Denizli Yetim, Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfı'na da 250 TL bağış yapma karşılığında uzlaştı. Uzlaşma sonucunda, müştekinin talebi olan bağışları yapan şüpheli, mahkemede 'hakaret' suçundan yargılanmaktan kurtulmuş oldu.

Bakanlık, bu sayede tarafların mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaştığını, mağdurların haklarını koruyan, suç faillerini de topluma kazandıran sistemin toplumsal barışa da katkı sağladığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aybüke İnal Kamacı