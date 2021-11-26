UZLAŞTIRMACILIK KURUMU YENİ UZLAŞTIRMACILAR İLE GÜÇLENİYOR

UZLAŞTIRMACI SAYISI 32 BİNİ AŞTI

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca yapılan uzlaştırmacı sınavında başarılı olanların sisteme eklenmesiyle uzlaştırmacı sayısı 32 bin bin 569'a yükseldi.

Ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma müessesinde görevlendirilmek üzere 30 Mayıs'ta yapılan sınavda 36 bin 500 aday ter dökmüştü. Sonuçlar Ağustos ayında açıklanırken, başarılı olanlara sisteme kaydolma hakkı tanındı. İşlemlerini tamamlayarak sisteme kaydolan uzlaştırmacı sayısı 5 bin 165 oldu. Yeni uzlaştırmacıların sisteme dahil olmasıyla ülke genelinde hizmet veren uzlaştırmacı sayısı 32 bin 569'a yükseldi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin temel vizyonu olan güven veren ve erişilebilir adalet sisteminin önemli parçalarından olan uzlaştırma, ülke genelinde her geçen gün yaygınlaşıyor.

ANLAŞMAZLIKLAR DOSTANE BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜM BULUYOR

Uzlaştırmacı tarafından yürütülen, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam eden uzlaşma uygulaması, mağdur tarafın suç nedeniyle doğan maddi ve manevi zararının kısa sürede tazmin edilmesine imkan tanıyor. Uzlaştırma uygulaması şüpheliye hatasını telafi etme olanağı sağlarken müşteki tarafından sunulan edimi kabul eden şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek, anlaşmazlık mahkeme sürecine gitmeden, anlaşmazlık dostane bir şekilde çözüme kavuşuyor.

2017'DEN BU YANA 1 MİLYON 90 BİN 317 DOSYADA UZLAŞMA SAĞLANDI

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor.

Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında çözüme kavuşan dosya sayısı bugün itibariyle 1 milyon 90 bin 317'e ulaştı. Böylece müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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