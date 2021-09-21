'Uzi' tepki verdi, TIR'daki uyuşturucular ele geçirildi

ADANA'da polisin, durdurulan TIR'da narkotik köpeği ' Uzi' ile yaptığı aramada, valiz içinde 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram skunk, 2 kilo metamfetamin ve 31,68 gram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan TIR da narkotik köpeği 'Uzi' ile arandı. 'Uzi'nin, TIR'ın sürücü bölümündeki valize tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada 9 kilo 700 gram uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram skunk, 2 kilo metamfetamin, 31,68 gram bonzai ele geçirildi. TIR şoförü M.T. (44) ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.T.'nin, ifadesinde, uyuşturucu maddelerden haberinin olmadığını öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.