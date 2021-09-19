'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu - Haberler
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'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu

ADANA'da polis, narkotik köpek 'Uzi'yle yaptığı aramada, tarlada toprak altına gömülü halde 5 kilo 120 gram esrar ile 8 bin 537 uyuşturucu hap ele geçirdi.

ADANA'da polis, narkotik köpek ' Uzi'yle yaptığı aramada, tarlada toprak altına gömülü halde 5 kilo 120 gram esrar ile 8 bin 537 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, evin yakınındaki biber ve patlıcan ekili tarlada, narkotik köpek 'Uzi'yle arama yaptı. Uzi'nin, tarladaki bir bölgeye tepki vermesi üzerine kazma ve küreklerle toprak kazıldı. İki ayrı bölgede toprağın altına gömülü halde bir çantada 5 kilo 120 gram esrar ve bidon içerisinde 8 bin 537 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tarla sahibi M.E. (39) gözaltına alındı. İfadesinde, uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını öne süren M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu

'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu

'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu

'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu

'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu

'Uzi', tarlaya gömülü uyuşturucuyu buldu

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