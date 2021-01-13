Üzeyir Hacıbeyli'nin müzikal komedisi "Arşın Mal Alan" Bulgaristan'da sahnelendi
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Üzeyir Hacıbeyli'nin müzikal komedisi "Arşın Mal Alan" Bulgaristan'da sahnelendi

13.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:46
Üzeyir Hacıbeyli'nin müzikal komedisi

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından, Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin müzikal komedisi "Arşın Mal Alan" sanatseverlerle buluştu.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından, Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin müzikal komedisi "Arşın Mal Alan" sanatseverlerle buluştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Azerbaycan'ın Bulgaristan Büyükelçiliği iş birliği kapsamında Kircalı şehrindeki Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosu'nda sahnelenen komedinin prömiyeri gerçekleştirildi.

Türk dünyasının büyük bestecilerinden Hacıbeyli'nin kaleme aldığı dört perdelik oyunun yönetmenliğini Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun baş yönetmeni Hafiz Guliyev üstleniyor.

Koreografisini Ginka Kircheva'nın gerçekleştirdiği müzikalde, Türk ve Bulgar oyunculardan İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncusu Mesure Tahir, Yakup Yakup, Dinko Kovaçev, Nursan Abdurrahman, Orhan Tahir, Kerime İsmail, Mustafa İsmail ve Aysun Ahmed rol alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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