Üzerlerine kaynar su dökülen 2 çocuk yaralandı

Siirt'te üzerlerine çaydanlıktaki kaynar suyun döküldüğü iki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Baykan ilçesinde meydana geldi. Evlerinin mutfağında oyun oynadıkları esnada Oktay Genç (9) ve Berivan Erdemci (9) adlı kuzenlerin üzerine ocakta kaynayan çaydanlık devrildi. Çaydanlığın devrilmesi sonucu iki kuzenin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralanan çocuklar olay yerine gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA