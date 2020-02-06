Üzerlerine araba sürülen 12 İsrail askeri yaralandı
Kudüs'te düzenlenen bir saldırıda 14 askerin yaralandığı belirtildi. Polis saldırganı arıyor.
06.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:09
İsrail sağlık görevlileri, Kudüs'te düzenlenen bir saldırıda 12 askerin yaralandığını duyurdu.
Saldırı, kentin işlek bir caddesinde meydana geldi. Polis yetkilileri, toplu halde yürüyen askerlerin bir sürücü tarafından hedef alındığını, arabasını askerilerin üzerine süren saldırganın ise olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com