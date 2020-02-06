Üzerlerine araba sürülen 12 İsrail askeri yaralandı
Haberler » Dünya » Üzerlerine araba sürülen 12 İsrail askeri yaralandı - Haberler

Üzerlerine araba sürülen 12 İsrail askeri yaralandı

Kudüs'te düzenlenen bir saldırıda 14 askerin yaralandığı belirtildi. Polis saldırganı arıyor.

06.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:09
Üzerlerine araba sürülen 12 İsrail askeri yaralandı

sağlık görevlileri, 'te düzenlenen bir saldırıda 12 askerin yaralandığını duyurdu.


Saldırı, kentin işlek bir caddesinde meydana geldi. yetkilileri, toplu halde yürüyen askerlerin bir sürücü tarafından hedef alındığını, arabasını askerilerin üzerine süren saldırganın ise olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler