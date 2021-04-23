Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 kişi üzerinde arama yaptı.

Ekipler B.U. ve M.Ü'nün üzerinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 710 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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