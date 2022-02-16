ÜZERLERİNDE SAHTE YOL İZİN BELGESİ BULUNAN 15 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

KARS (DHA) - KARS'ta 2 ve 3'erli gruplar halinde kent merkezine giren Afganistan uyruklu 15 kişi polis tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenlerin üzerinden sahte olduğu belirlenen Isparta Valiliği'ne ait sahte yol izin belgesi çıktı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Paşaçayırı Mahallesinde 2 vev 3'erli gruplar halinde dolaşan düzensiz göçmenleri durdurarak arama yaptı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin üzerinde sahte olduğu belirlenen ve Isparta Valiliği'ne ait yol izin belgesi ele geçirildi. 15 düzensiz göçmen, haklarında yasal işlem başlatılmak üzere minibüsle Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.