Üzerinize Kuş Pisledi" Deyip...
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Üzerinize Kuş Pisledi" Deyip...

Polisin takibe aldığı hırsızlık çetesi kameraya böyle yakalandı.

Üzerinize Kuş Pisledi


Polisin takibe aldığı hırsızlık çetesi kameraya böyle yakalandı.