Üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtardı
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Üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtardı

Üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtarırken, yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da üzerine vitrin devrilen çocuğu annesi ölümden kurtarırken, yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki U.A.Ş. evde oyun oynarken vitrin biranda üzerine devrildi. Vitrinin çocuğunun üzerine devrildiğini gören anne Ç.Ş. ani bir hareketle devrilen vitrine müdahale etti. Vitrinin yerinden çıkan camı çocuğun kafasına düşerek yaraladı. Annesi tarafından ölümden kurtarılan çocuk, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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