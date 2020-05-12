Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
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BBC

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti

İngiltere'de bir tren istasyonu çalışanı, bir yolcunun "Bende koronavirüs var" diye bağırarak üzerine tükürmesi sonucu koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
12.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:17

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir tren istasyonu çalışanının, bir yolcunun "Bende koronavirüs var" diye bağırarak üzerine tükürüp öksürmesi sonucu koronavirüse yakalanarak öldüğü açıklandı.

HASTANEYE KALDIRILARAK SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Taşımacılık Sendikası TSSA'nın açıklamasına göre solunum yolları hastası olan 47 yaşındaki Belly Mujinga, Victoria tren istasyonunda Mart ayında bir yolcu tarafından tükürüklü saldırıya uğradı ve birkaç gün sonra hastaneye kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

11 yaşında bir oğlu olan bilet memuru Mujinga, üzerine tükürülmesinden 14 gün sonra, 5 Nisan'da hayatını kaybetti. Açıklamada, Mujnga'nın 29 Nisan'da 10 kişinin katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle toprağa verildiği belirtildi. İngiltere gazeteleri, Belly Mujinga'nın bir iş arkadaşıyla birlikte saldırıya uğradığını ve bu kişinin de hastalığa yakalandığını yazdı.

Londra polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.TSSA hükümetten taşımacılık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemleri artırmasını istedi.

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
BBC
Haber Yorumları (1)
BURCU: BATI MEDENİYETİ DİYE TUTTURMUŞTUNUZ. ALIN MEDENİYET ?
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