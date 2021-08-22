Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans helikopterle sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans helikopterle sevk edildi

Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans helikopterle sevk edildi
Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman işçisi Sadık Çarıkçı (39), üzerine tomruk düşmesiyle ağır yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman işçisi Sadık Çarıkçı (39), üzerine tomruk düşmesiyle ağır yaralandı. Çarıkçı, ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü.

Bayramiç ilçesinin Yeşilköy köyü sınırlarında kalan Kazdağları'nın Karıncalı mevkiinde orman işçisi olarak çalışan evli ve bir çocuk babası Sadık Çarıkçı, iddiaya göre kesilen tomrukların istiflenmesi sırasında kayarak yuvarlanan bir topruğun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerinden ambulans ile Yeşilköy köyüne getirelen Sadık Çarıkçı, buradan orman ağaç deposu bahçesine inen ambulans helikopter ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans helikopterle sevk edildi
Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans helikopterle sevk edildi
Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans helikopterle sevk edildi
Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans helikopterle sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Daldal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Muslera Mesut Özil Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üzerine tomruk düşmesiyle yaralandı, ambulans helikopterle sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 17:02:27. #1.14#

title