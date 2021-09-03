ÜZERİNE TİNER DÖKÜLEN FİLİSTİNLİ KIZ ÖLDÜ, BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜZERİNE TİNER DÖKÜLEN FİLİSTİNLİ KIZ ÖLDÜ, BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Filistin uyruklu Amara Dwla (13), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu vücudunun büyük bölümü yanan Filistin uyruklu Amara Dwla (13), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili olarak kızın babası ve amcasını gözaltına aldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Filistin uyruklu Amara Dwla üzerine dökülen tinerin alev almasıyla yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Dwla, çığlıklarına koşan yakınlarının çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Amara Dwla, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis, hayatını kaybeden Amara Dwla'nın yakılmış olma ihtimali üzerine baba Mohammad Dwla ile ismi öğrenilmeyen amcasını gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve suçlamaları kabul etmeyen baba ve amcanın sorgusu sürüyor.

ÜZERİNE TİNER DÖKÜLEN FİLİSTİNLİ KIZ ÖLDÜ, BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA
ÜZERİNE TİNER DÖKÜLEN FİLİSTİNLİ KIZ ÖLDÜ, BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA
ÜZERİNE TİNER DÖKÜLEN FİLİSTİNLİ KIZ ÖLDÜ, BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA
ÜZERİNE TİNER DÖKÜLEN FİLİSTİNLİ KIZ ÖLDÜ, BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi
Takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi
Takla atarak yol kenarına savrulan otomobilin içinde yanarak can verdi
Takla atarak yol kenarına savrulan otomobilin içinde yanarak can verdi
Galata Köprüsü'nden hareket halindeki gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
Galata Köprüsü'nden hareket halindeki gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Cristiano Salih Uçan Umut Meraş Burak Elmas Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ÜZERİNE TİNER DÖKÜLEN FİLİSTİNLİ KIZ ÖLDÜ, BABASI VE AMCASI GÖZALTINDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:19:24. #1.16#

title