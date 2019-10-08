Üzerine tente düşen 3 kişi yaralandı

Üzerine tente düşen 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da tütün kurutmak için kullanılan tentenin çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

08.10.2019 21:50
Üzerine tente düşen 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da tütün kurutmak için kullanılan tentenin çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinin terasında tütün kurutmak için özel olarak yaptırdıkları tenteye, tütün asmak isteyen Şehriban, Songül ve Mahmut Ocak, tentenin çökmesi sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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