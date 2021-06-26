Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı
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Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı

Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da alışveriş için gittiği zincir markette devrilen tentenin altında kalan anestezi uzmanı Özkan Görgülü (46), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da alışveriş için gittiği zincir markette devrilen tentenin altında kalan anestezi uzmanı Özkan Görgülü (46), yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, tentenin devrilmesi iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi uzmanı Özkan Görgülü, alışveriş için bir zincir marketin şubesine gitti. Görgülü, tam markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından tentenin altından çıkarılan Görgülü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Görgülü'nün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.14 ve 17 yaşında iki çocuk babası olduğu belirtilen Özkan Görgülü'nün eşi Vildan Görgülü'nün de aynı hastanede mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yaptığı belirtildi.Bu arada, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin web sayfası üzerinden baş sağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Hastanemiz anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarından doktor Özkan Görgülü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz" denildi.OLAY KAMERADA

Olay, ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özkan Görgülü'nün markete yöneldiği ve bu sırada tentenin devrilmesiyle altında kaldığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşların yardıma koştuğu görüntülere yansıdı.


Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı
Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı
Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı
Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı
Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı
Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı
Üzerine tente devrilen doktor, kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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