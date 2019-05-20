Üzerine Televizyon Düşen Bebek Öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerine Televizyon düşen bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre ilçeye bağlı Büyükkardeş Mahallesinde evinde oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek Küçük, ağır yaralandı. Ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan bebek yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Küçük bebeğin cenazesi Nusaybin Nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca yapılan ilk otopsiden sonra detaylı otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma soruşturma başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA