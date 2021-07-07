Üzerine tavan düşen işçinin kulağı koptu
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Üzerine tavan düşen işçinin kulağı koptu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te tadilatı yapılan müstakil evin tavanı çöktü.

Gaziantep'te tadilatı yapılan müstakil evin tavanı çöktü. Çöken duvarın altında kalan ve kulağı kopan yabancı uyruklu işçi ağır yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi bağlı Eyüpsultan Mahallesi 71. nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin birinci katında tadilat yapıldığı esnada tavan kısmı çalışan işçinin üzerine çöktü. Duydukları gürültü sonrası eve gelen mahalle sakinleri yaralıyı duvarın altından çıkarttı. İhbar üzerine kısa sürede alana gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Sol kulağı kopan ve durumu ağır olan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, evin etrafına güvenlik şeridi çekerken itfaiye ekipleri ise göçüğün yaşandığı alanda inceleme yaptı. Olayın şokunda olan ev sahibi kadın ise gözyaşlarına boğuldu.

"MAHALLELİ YAŞANANLARI KORKU DOLU GÖZLERLE ANLATTI"

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri ise korku dolu gözlerle olay anını anlattı. Yaralıyı duvarın altından çıkartan bir vatandaş, yaralının yarı baygın halde olduğunu, sol kulağının ise kopuk olduğunu söyledi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Resul Yanbul - Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Üzerine tavan düşen işçinin kulağı koptu
Üzerine tavan düşen işçinin kulağı koptu
Üzerine tavan düşen işçinin kulağı koptu
Üzerine tavan düşen işçinin kulağı koptu
Üzerine tavan düşen işçinin kulağı koptu
Üzerine tavan düşen işçinin kulağı koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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