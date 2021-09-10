Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı - Haberler
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Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen olayda, üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen olayda, üzerine sülfürik asit dökülen İşçi ağır yaralandı.

Arkadaşlarının üzerine su dökerek müdahale ettiği genç, üzerindeki asidin ters tepkime yapması sonucu ağır yaralandı. Olay,

Organize Sanayi Bölgesi 28. Metal Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Berkan A. (19) isimli işçi, yürüdüğü sırada asit deposunun hortumuna çarptı. Yere düşen işçinin sırtına hortumlardan akan sülfürik asit döküldü.

İşçinin imdadına koşan arkadaşları, su dökerek asit dökülen yeri temizlemeye kalkınca olanlar oldu. Sülfürik asit su ile tepkimeye girdi ve Berkan A.'nın sırtı daha fazla yanarak zarar gördü. Genç işçi önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Berkan A, daha sonra İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yanık ünitesinde tedavi altına alınan işçinin sırtında ciddi yanıklar olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı

Üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı

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