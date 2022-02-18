Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde yakmak istediği sobayı üzerine düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde yakmak istediği sobayı üzerine düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6309. Sokak üzerinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan Güngör S. (38), yakmak istediği sobanın üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Düştüğü yerden kalkamayan yaralı adamın haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı adam yerinden kalkamayınca, ikamet kapısı itfaiye ekipleri tarafından açılarak içeri girildi.

Vücudunda yanıklar oluşan Güngör S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

Üzerine sobayı düşürerek yaralanan adamı ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title