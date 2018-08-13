Üzerine Sıcak Su Dökülen Suriyeli Çocuk Öldü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, üzerine sıcak su dökülen Suriye uyruklu çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 10 Ağustos'ta, Yeditepe Mahallesi'ndeki evlerinde üzerine sıcak su dökülen Muhammed Abdulihi (2), yakınları tarafından Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Abdulihi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.