Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilirken, bebeği kucağında taşıyarak götüren Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko, yaşananları anlattı.

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilirken, bebeği kucağında taşıyarak götüren Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko, yaşananları anlattı. 7 yıldır ambulans helikopterde görev yapan Mehmet Canko, Beril Server'i 112'nin kara ekiplerinden teslim aldıklarını belirtti. Teslim aldığında Beril Server'in annesinin kucağında olduğunu aktaran Canko, "Çocuk sedyeye yatamayacak durumdaydı. Vücudunda ciddi derecede yanıklar vardı. Annesinin kucağından zaten ağlamaklı, çok çırpınır, korkmuş vaziyette teslim aldım. Daha sonra kendi kucağımdan sedyeye indirmek istemedim. Bunun sebebi de ikinci bir travma yaşatmamak, yanmış deride sert zemine yatırmamak için çocuğun kucağımda naklini sağlamış bulundum" dedi.

'İLK ÖĞRETİLEN ŞEY HASTALARA DOKUN'

Okulda ilk derslerinde kendilerine öğretilen bilginin, 'hastalara dokun' olduğunu belirten Canko, "Çocuğu o yüzden kucağımdan indirmek istemedim. Fiziksel temasın psikolojik yardımda bulunması gerektiğini biliyoruz, alınan eğitimlerden dolayı. Bunun yüzünden kucağımda götürmeyi tercih ettim" diye konuştu.

'KENDİ ÇOCUĞUM OLSA NASIL DAVRANIRDIM DÜŞÜNCESİYLE TAŞIYORUM'

4 yıllık evli olduğunu belirten Mehmet Canko, "Daha çocuğum yok, bütün taşıdığım çocuk vakalarında kendi çocuğum olsaydı nasıl davranırdım, sadece bunun düşüncesiyle taşıyorum. Yetişkin vakalarına da benim akrabalarım, benim eşim dostum olsa nasıl davranırdım, bunu hep gözümün alarak bu şekilde hastaların taşınmasını sağlıyorum" dedi.

'MUTLULUK VERİCİ, ÇOK ONURE OLDUK'

Sosyal medyadan gelen yorumları da değerlendiren Mehmet Canko, "Sağlık alanında çok zor bir dönemden geçiyoruz, ülkece çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu şekilde gelen bize övgüler gerçekten mutluluk verici, çok onore olduk. Yani bir şey diyemiyorum işin açıkçası. Çok heyecanlandırıyor bizi? diye konuştu.

Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Çin uluslararası toplumu Filistin'deki krizi sonlandırmak için acil önlem almaya çağırdı
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: 'Çin, uluslararası toplumu, (Filistin'deki) krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil...
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang: "Çin, uluslararası toplumu, (Filistin'deki) krizi sonlandırmaya ve durumun kontrolden çıkmasını önlemek için acil...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Sergey Lavrov Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Mesut Özil Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! AFYONKARAHİSAR ÜZERİNE SICAK SU DÖKÜLEN BERİL BEBEK AMBULANS HELİKOPTERLE ESKİŞEHİR'E SEVK EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 23:07:05. #1.13#

title