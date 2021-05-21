AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, o onları anlattı
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AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, o onları anlattı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen bebeği, helikopterle Eskişehir'e sevk edilirken kucağında taşıdığı fotoğrafları sosyal medyada ilgi gören acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, 16 aylık Beril bebek ile yolculuk boyunca yaşadıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülen bebeği, helikopterle Eskişehir'e sevk edilirken kucağında taşıdığı fotoğrafları sosyal medyada ilgi gören acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, 16 aylık Beril bebek ile yolculuk boyunca yaşadıklarını anlattı.

Mehmet Canko, AA muhabirine, vaka ihbarı ile meteorolojik değerlendirmenin ardından 20 dakika içerisinde Sandıklı ilçesine ulaştıklarını söyledi.

Burada Beril bebeğin kendisini kara ambulansında beklediğini dile getiren Canko, şöyle konuştu:

"Bebek, ambulansta annesinin kucağındaydı. Çok korkmuş ve acı çekmiş bir şekildeydi. Artık korkudan titreme krizlerine giriyordu. Önce annesiyle birlikte helikoptere yaklaştırdık. Annesinin kucağından alıp sedyeye yatırmam gerekiyordu. O sırada bebeğin sedyeye yatmasına içim el vermedi. Havalandıktan belli bir süre sonra da cihazlara bağlamamız gerekiyordu. Beril bebek, cihazlara bağlamamıza bile müsaade etmedi. Boynuma sarıldı, o beni ben de onu bırakmadım. Bu şekilde Eskişehir'e kadar gittik."

"Tekrar ona sarılmak isterim"

Canko, Beril bebeğin kucağında 10 dakika sonra uyuduğunu, o süreçte ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu vurguladı.

Aile ile çok fazla diyalog kuramadığını aktaran Canko, "Ailesine 'çocuğunuzu merak etmeyin, emin ellerde' dedim. Beril bebeğin Eskişehir'de tedavisi tamamlandıktan sonra ona küçük bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. En azından Beril bebek sağlığına kavuştuktan sonra tekrar ona sarılmak isterim." ifadelerini kullandı.

Üzerine çaydanlıktaki sıcak su dökülmüştü

Afyonkarahisar'da yaşayan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin bebekleri Beril Server Aktaş'ın üzerine dün çaydanlıktaki sıcak su dökülmüş, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürülen bebeğin, yüz, boyun ve göğüs bölgesinde üçüncü derece yanıklar tespit edilmişti.

Ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilen Beril bebeği, acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, yol boyunca kucağında taşımıştı.

AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, o onları anlattı
AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, o onları anlattı
AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, o onları anlattı
AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, o onları anlattı
AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, o onları anlattı
AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, o onları anlattı
AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, o onları anlattı
AFYONKARAHİSAR - Üzerine sıcak su dökülen bebeği kucağında taşıyan acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, o onları anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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