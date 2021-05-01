ÜZERİNE MOTOSİKLET DEVRİLEN ABDURRAHMAN ÖLDÜ
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ÜZERİNE MOTOSİKLET DEVRİLEN ABDURRAHMAN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, devrilen motosikletin altında kalan 2 yaşındaki Abdurrahman Taha, hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, devrilen motosikletin altında kalan 2 yaşındaki Abdurrahman Taha, hayatını kaybetti.

Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Ali Cüneyd Taha'nın oğlu Abdurrahman oyun oynarken, kendilerine ait park halindeki motosiklet, üzerine devrildi. Yaralanan Abdurrahman Taha, çağırılan ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Taha, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Minik Taha'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

ÜZERİNE MOTOSİKLET DEVRİLEN ABDURRAHMAN ÖLDÜ
ÜZERİNE MOTOSİKLET DEVRİLEN ABDURRAHMAN ÖLDÜ
ÜZERİNE MOTOSİKLET DEVRİLEN ABDURRAHMAN ÖLDÜ
ÜZERİNE MOTOSİKLET DEVRİLEN ABDURRAHMAN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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