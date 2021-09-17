Üzerine mermer parçası düşen işçi hayatını kaybetti

Adıyaman'da faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalıştığı esnada üzerine mermer parçasının düşmesi sonucu ağır yaralanan İşçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kaş köy yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan Abuzer Çelik'in (52) üzerine önceki gün mermer parçası düştü. Mermer parçasının altında kalarak ağır yaralanan Abuzer Çelik, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Abuzer Çelik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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