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ÜZERİNE MERMER PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ HASTANEDE ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da üzerine mermer parçası düşen Abuzer Çelik (52) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da üzerine mermer parçası düşen Abuzer Çelik (52) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 15 Eylül'de merkeze bağlı Kaş köyünde meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Abuzer Çelik'in üzerine mermer parçası düştü. Yere yığılan Çelik, çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Çelik, bu sabah hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi otopsi için morga konulurken, ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.

ÜZERİNE MERMER PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ HASTANEDE ÖLDÜ

ÜZERİNE MERMER PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ HASTANEDE ÖLDÜ

ÜZERİNE MERMER PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ HASTANEDE ÖLDÜ

ÜZERİNE MERMER PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ HASTANEDE ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÜZERİNE MERMER PARÇASI DÜŞEN İŞÇİ HASTANEDE ÖLDÜ - Haberler
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