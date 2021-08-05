ÜZERİNE KOLONYA DÖKTÜĞÜ İKİZİNİ YAKTI

KARS'ta sosyal medyada izledikleri kolonya yakma videosunu evde deneyen ikizlerden Baran B. (10), çakmağı çakınca Berat B.'nin elbiseleri alev aldı.

KARS'ta sosyal medyada izledikleri kolonya yakma videosunu evde deneyen ikizlerden Baran B. (10), çakmağı çakınca Berat B.'nin elbiseleri alev aldı. Yaralanan, vücudunun yüzde 25'inde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Berat B., Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'nde tedaviye alındı. Oğluna hastanede refakat eden Çetin B., Evde kimse yokken ikizler sosyal medyada izledikleri videodaki gibi birbirlerinin üzerine kolonya dökmüşler. Baran elindeki çakmağı ateşe vermiş. Berat'ın tişörtü tutuşunca göğsü ve sağ kolu yanmış dedi.

Aysel-Çetin B. çiftinin 6 çocuğundan en küçükleri olan ikizler Baran ve Berat, sosyal medyada gördükleri videoyu evde denemek istedi. Birbirlerinin üzerine kolonya döken ikizlerden Baran, elindeki çakmağı çakınca kardeşi Berat'ın elbiseleri alev aldı. Bu sırada bahçede oturan Aysel B., oğlunun çığlıklarını duyup içeri koştu. Alevlere müdahale edip söndüren Aysel B., sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen ambulansla Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat B.?nin sağ kolu ile göğsünde, iki ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Burada ilk müdahalesi yapılan Berat B., Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren oğlunun yanında refakatçi olarak kalan Çetin B., ailelere sosyal medyayla ilgili uyarılarda bulundu. Çetin B., yaşananları şöyle anlattı

Evde kimse yoktu. İkiziyle birlikte internetten izledikleri videoları denemişler. Birbirlerine kolonya döküp çakmağı çakmışlar. O anda Berat'ın tişörtü alev alınca vücudu yanmış. Oğlumun tedavisi sürüyor. Sosyal medyadaki videoda birisi eline kolonya döktükten sonra çakmakla yakıyordu. Kendi aralarında deneyince zararı tabi ki kendilerine oldu. Vücudunun göğüs ve kol kısmında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşmuş. Ailelerin daha temkinli olmaları gerekiyor. Bu tip şeyleri maalesef sosyal medyada öğreniyorlar. Çocukların aile gözetimi olmadan internete girmemeleri gerekiyor. Kars'ta beş gün tedavi gördü burada da 6 gündür tedavi altında. Bir hafta daha burada kalacağımızı söylüyorlar. Bu tür kötü olayların kimse başına gelmesini istemem. Çok dikkatli olsunlar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı