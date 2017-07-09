Üzerine Kızgın Su Dökülen Köpek Tedaviye Alındı

BURSA'da kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerine kaynamış su dökülerek yaralanan Pitbull cinsi köpek Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı.



Merkez Osmangazi İlçesi Yalova Yolu üzerinde Pitbull cinsi bir köpeğin sırtına kimliği belirsiz kişiler tarafından kaynar su dökülerek sokağa terk edildiği ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri harekete geçti. Sırtı tamamen yanan ve sırt kasları zarar gören 1 yaşındaki dişi köpek tedavi altına alındı. TVeteriner Hekim Kadir Özdemir, hayvanın ilk gelidği günler çok acı çektiğini hırçın olduğunu belirtip şu anda durumunun iyi olduğunu tedavisinin 3 ay süreceğini söyledi.