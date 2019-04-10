Üzerine Kesilen Ağaç Düşen Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da üzerine kestikleri ağaç düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Karaağaç Mahallesi'de dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşleri ile birlikte ağaç kesen 2 çocuk babası Zekai Aydınoğlu'nun (58) üzerine kestikleri ağaç düştü. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Zekai Aydınoğlu, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aydınoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA