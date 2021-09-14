ÜZERİNE KERESTE DÜŞEN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ - Haberler
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ÜZERİNE KERESTE DÜŞEN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP'ta üzerine kereste yığınları düşen kamyon sürücüsü Zeynel Acar (47), hayatını kaybetti.

SİNOP'ta üzerine kereste yığınları düşen kamyon sürücüsü Zeynel Acar (47), hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.30 sıralarında Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kereste taşıyan kamyonun sürücüsü Zeynel Acar, yükünü boşaltmak için park alanına geldi. Acar, kamyona yüklü kerestelerin bağlı olduğu ipi söktü. Bu sırada keresteler birden devrildi. Üzerine keresteler düşen Acar, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Acar'ın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜZERİNE KERESTE DÜŞEN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

ÜZERİNE KERESTE DÜŞEN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

ÜZERİNE KERESTE DÜŞEN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

ÜZERİNE KERESTE DÜŞEN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
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Haber: ÜZERİNE KERESTE DÜŞEN KAMYON ŞOFÖRÜ ÖLDÜ - Haberler
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