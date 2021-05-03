BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI
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BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Hakan Mursal iftar sofrasında ocaktaki kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Hakan Mursal iftar sofrasında ocaktaki kaynar suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi, Aktuğ Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Kurşun ve Yıldız Mursal çifti iftar sofrasında yemek yerken çocukları Hakan, iddiaya göre masa üzerinde bulunan çaydanlığa dokundu. Bu sırada demlikteki kaynar su Hakan'ın üzerine devrildi. Vücudunda yanıklar oluşan Hakan, ailesi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda 2'nci derece yanık olduğu tespit edilen Hakan bebek İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI
BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI
BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI
BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI
BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI
BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI
BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI
BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI
BURSA ZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLEN HAKAN BEBEK YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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