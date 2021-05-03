Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay İnegöl'ün Fatih mahallesi Aktuğ sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi.

Kurşun ve Yıldız M. çiftinin çocuğu 2 yaşındaki Hakan, mutfakta oyun oynadığı sırada masa üzerinde bulunan çaydanlığa dokundu.

Kaynar vaziyette ki çaydanlık içindeki sıcak su Hakan'ın üzerine devrildi.

Vücudunda 2. derece yanık oluşan küçük çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada tedavi edilen Hakan, İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı
Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kız, yaşam mücadelesi veriyor
Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kız, yaşam mücadelesi veriyor
İzin belgesi diye polise boş kağıt gösteren şahısların planı tutmadı
İzin belgesi diye polise boş kağıt gösteren şahısların planı tutmadı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Tam kapanma tedbirlerini ihlal eden genç polisten kaçmak için sığındığı kayalıkta mahsur kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Feyza Aktan Hakan Altun Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Cyle Larin Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mevla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Üzerine kaynar su dökülen çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 23:23:12. #1.15#

title