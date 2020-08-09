Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı
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Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı

Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı Niğde'nin Çamardı İlçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı helikopterle kurtarıldı.

09.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:48

Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı

NİĞDE - Niğde'nin Çamardı İlçesinde bulunan Demirkazık Dağı'nda kaya düşmesi sonucu ayağı kırılan dağcı helikopterle kurtarıldı.

Arkadaşıyla birlikte Demirkazık Dağına tırmanışa geçen dağcı Mine Kale'nin Yedigöller mevkiinde üzerine kaya yuvarlanması sonucu ayağı kırıldı. Arkadaşının durumu haber vermesi üzerine olay yerine JAK, AFAD, UMKE ve Arama Kurtarma Eğitmeni Profesyonel Dağcı Arif Öztürk olay yerine sevk edildi. Ekipler yaralıya ulaşarak ilk müdahalede bulunduktan sonra yaralı dağcı Mine Kale Helikopterle kurtarıldı. Dağcı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Üzerine kaya düşen dağcı yaralandı

Kaynak: İHA

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