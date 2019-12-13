Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı
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Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde kaya düşmesi sonucu 3 asker yaralandı.

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:16
Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı

'nin ilçesindeki bir üs bölgesinde kaya düşmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Yerinden kopan kayanın düşmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı
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