Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı, Muhammet Ali Çiftçi - Güncel
 - Güncelleme:

Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldiBİNGÖL Bingöl'de park halindeyken üzerine kar kütlesi düşen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

BİNGÖL (İHA) - Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi

BİNGÖL Bingöl'de park halindeyken üzerine kar kütlesi düşen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Bingöl'de yaklaşık 20 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar kütleleri, zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde ikamet eden bir vatandaş, aracını akşam saatlerinde evinin yanına park etti. Gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısındaki kar kütleleri otomobilin üzerine düştü.

Gelen ses üzerine aracının yanına giden sürücü, otomobilini kullanılmaz halde buldu. Otomobil, çekici ve belediye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi

Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi

Üzerine kar kütlesi düşen otomobil kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

Otomobil, Bingöl, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title