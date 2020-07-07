Üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi öldü
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Üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi öldü

Hatay'ın Payas ilçesinde bir fabrika işçisi, iş makinesinin kovasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Üzerine iş makinesinin kovası düşen işçi öldü
07.07.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:55

Hatay'ın Payas ilçesinde bir fabrika işçisi, iş makinesinin kovasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir demir çelik fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Yunus Demiryürek, sabah saatlerinde iş makinesini tamir ederken, aracın kovasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İşçi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Yunus Demiryürek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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