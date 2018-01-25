Üzerine Gelen Tren ile Selfie Çekmek İsteyen Genç, Dehşet Anlarını Kayda Aldı
Hindistan'da üzerine gelen trene dokunarak selfie çekmek isteyen adam, trenin kendisine çarpmasıyla ciddi bir biçimde yaralandı. Genç adam ölüme yaklaştığı o anları kendi elleriyle saniye saniye kaydetti.
Hindistan'ın güneyinde bulunan Haydarabad şehrinde 22 yaşındaki adam, tren ile selfie çekmek isterken yaralandı. Siva isimli adamın kendisine doğru tehlikeli bir şekilde yaklaşan treni fark etmesine rağmen olduğu yerde durmaya devam etti. Trenin çarptığı genç mucizevi şekilde olaydan sağ kurtuldu.
ARKADAŞLARI UYARDI AMA DİNLEMEDİ
Videoda arka plandaki bir sesin genci tren yoluna çok yakın olduğu konusunda uyarmasına rağmen Siva'nın "Bekle" dediği duyuluyor. Tren yüksek sesli sireni ile adamı uyarmasına rağmen Siva yerinden kıpırdamıyor ve trenin kendisine çarptığı anları kameraya kaydediyor. Trenin çarpmasından sonra görüntü kaybolsa da telefon sesleri almaya devam ediyor ve bu da ortaya çıkan karmaşayı gözler önüne seriyor.
MUCİZEVİ ŞEKİLDE KURTULDU
Genç adam kanlar içinde yere düştükten sonra arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Başı ve elinden ciddi bir biçimde yaralanan gencin hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.
Genç trene dokunmak istediğini ve bu sebeple böyle bir risk aldığını söylerken Secunderabad Demiryolu Polisi genç adama dava açacağını söyledi.
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Bravo büyük başarı...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Devamı öteki tarafta artıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Lütfen Adana oldugunu söylemeyin bana...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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siz daha Adana deyin Hindistan çoktan geçti AdanayıCevap Yaz Yayından Kaldır
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niye çekemiyorsunuz delikanlı işte kıskanmayınCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır