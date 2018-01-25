Üzerine Gelen Tren ile Selfie Çekmek İsteyen Genç, Dehşet Anlarını Kayda Aldı

Hindistan'ın güneyinde bulunan Haydarabad şehrinde 22 yaşındaki adam, tren ile selfie çekmek isterken yaralandı. Siva isimli adamın kendisine doğru tehlikeli bir şekilde yaklaşan treni fark etmesine rağmen olduğu yerde durmaya devam etti. Trenin çarptığı genç mucizevi şekilde olaydan sağ kurtuldu.

ARKADAŞLARI UYARDI AMA DİNLEMEDİ

Videoda arka plandaki bir sesin genci tren yoluna çok yakın olduğu konusunda uyarmasına rağmen Siva'nın "Bekle" dediği duyuluyor. Tren yüksek sesli sireni ile adamı uyarmasına rağmen Siva yerinden kıpırdamıyor ve trenin kendisine çarptığı anları kameraya kaydediyor. Trenin çarpmasından sonra görüntü kaybolsa da telefon sesleri almaya devam ediyor ve bu da ortaya çıkan karmaşayı gözler önüne seriyor.

MUCİZEVİ ŞEKİLDE KURTULDU

Genç adam kanlar içinde yere düştükten sonra arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Başı ve elinden ciddi bir biçimde yaralanan gencin hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Genç trene dokunmak istediğini ve bu sebeple böyle bir risk aldığını söylerken Secunderabad Demiryolu Polisi genç adama dava açacağını söyledi.