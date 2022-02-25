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Üzerine gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı

AA, Eyüp Elevli - Güncel
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Üzerine gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, şikayet üzerine gittiği olay yerinde üzerine doğru gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, şikayet üzerine gittiği olay yerinde üzerine doğru gelen köpeği vuran polise soruşturma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir köpeğin çevredekilere ve başka köpeğe saldırdığı iddiasıyla dün polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Bölgeye gelen ve belediyeyi de bilgilendiren polis ekipleri, farklı bir köpeğe saldırdığını gördüğü köpeğin sahibi ile telefonla görüştü.

Köpeğin sahibi, çalıştığı gerekçesiyle bir yakınını olay yerine yönlendirdi.

Söz konusu kişinin evin bahçesine koymaya çalıştığı sırada elinden kaçan köpek polise doğru koştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan polislerden biri, hızla kendisine doğru gelen köpeğin saldıracağı gerekçesiyle tabancayla ateş etti.

Ölen köpeğin sahibi olayla ilgili şikayetçi oldu. Bunun üzerine tarafların ifadelerine başvuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca polis hakkında "Hayvana zarar verme", köpeğin sahibi hakkında da "Hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan olay, bölgedeki evlerin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, köpeğin koştuğu ve polisin, üzerine doğru gelen köpeğe silahla ateş ettiği görülüyor.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

Cumhuriyet, Altınordu, Polis, Ordu, Güncel, Haberler

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