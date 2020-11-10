Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti (2)
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Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti (2)

10.11.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:45
Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti (2)

'DONATILAR DUVARA SABİTLENMELİ'Mersin'in Anamur ilçesinde Efsun Çalış'ın (6), üzerine devrilen gardırobun altında kalarak, ağır yaralanıp, hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İç Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Çağkan İnan,...

'DONATILAR DUVARA SABİTLENMELİ'

Mersin'in Anamur ilçesinde Efsun Çalış'ın (6), üzerine devrilen gardırobun altında kalarak, ağır yaralanıp, hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İç Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Çağkan İnan, evlerde iç donatıların duvara sabitlenerek, kullanılması gerektiğini söyledi. Depremlerdeki yaralanmalarda en büyük nedenin iç mekan donatılarının duvarlara sabitlenmemesi olduğunun altını çizen İnan, "Gömme dolapların kesinlikle üzerimize gelmesi mümkün değildir. Çünkü donatılar köşelerden menteşeler ile sabitlenmiştir. Dolapların olması gereken şekli gömme dolap şeklindedir veya sabitlenmesi gerekiyor. Böylelikle çocuk çekmeceye çıksa da dolap üzerine gelmez. Bu komodin şeklindeki çekmeceler için de aynıdır. Onlarda duvara sabitlendiğinde tehlike arz etmez" dedi.

'İÇ MİMARİ KONTROLLER YAPILMALI'

Bütün yapılarda iç mimari kontrollerin gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yapan İnan, "Mesela bir kreşte yine çocuğumuz üzerine düşen lavabo nedeniyle vefat etmişti. Bu da kreşin yapımında iç mimarın kullanılmamasından kaynaklandı. Aynı şekilde depremlerde de gördüğümüz, tadilatlarda kiriş ve kolonların kesilmesi de tamamen içerideki tadilatlarda iç mimarlık disiplinleri ile hareket edilmediğini göstermektedir. Biz İçmimarlar Odası olarak tadilatlarda iç mimarların mutlaka yer alması gerektiğini savunuyoruz" diye konuştu. 

Gülşah ÖZGEN/ADANA,


Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti (2)
Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti (2)
Üzerine gardırop devrilen 6 yaşındaki Efsun, hayatını kaybetti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah ÖZGEN

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