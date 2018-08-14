Üzerine Evin Çatısı Çöken Baba Defnedildi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde tek katlı kerpiç evde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Hacı Gümüştaş'ın (56) cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarıekecik köyüne getirildi.

Evinin önünde helallik alınmasının ardından köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrası 5 çocuk babası Gümüştaş'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Kızının düğünü için köye gelmişti

Gümüştaş ailesinin Bursa'da yaşadığı ve yaklaşık bir hafta önce ortanca kızları Sevda Gümüştaş'ın 18 Ağustos'ta yapılacak düğününe katılmak için köye geldikleri öğrenildi.

Öte yandan babasıyla göçük altında kalarak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Serap Gümüştaş'ın (19) hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Dün, kerpiç evinin çatısına toprak atan Hacı Gümüştaş, tamiratı bitirdikten sonra eve girmiş, toprağın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi sonucu evde bulunan kızı Serap Gümüştaş ile toprak altında kalmıştı.

Baba Gümüştaş, Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.