Son dakika... Üzerine ev resmi yapılan taşlar dezavantajlı çocukların yüzünde tebessüm oluşturacak
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Son dakika... Üzerine ev resmi yapılan taşlar dezavantajlı çocukların yüzünde tebessüm oluşturacak

28.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:12

Son dakika haberleri: Tokat 18 Mart İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Güldane Albayrak tarafından üzerine ev resmi yapılan taşlar, "Bir Güneş Misali Isıtacağız Kalbini" projesinde yer alan çocuklara gönderiliyor.

Tokat 18 Mart İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Güldane Albayrak tarafından üzerine ev resmi yapılan taşlar, "Bir Güneş Misali Isıtacağız Kalbini" projesinde yer alan çocuklara gönderiliyor.

Türkiye genelindeki 50 ilkokul, ortaokul ve lisede hayata geçirilen "Bir Güneş Misali Isıtacağız Kalbini" eTwinning projesinde annesi babası vefat etmiş veya ayrı yaşayan ile anne baba dışında başka ebeveynle yaşayan dezavantajlı çocuklara ulaşılması hedefleniyor.

Bu kapsamda belirlenen 205 çocuğun hayatında farklılık oluşturabilmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

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Projede yer alan Tokat 18 Mart İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Güldane Albayrak da topladığı çeşitli ebatlardaki taşları boyayarak, 205 öğrenciye göndermek üzere üzerine ev resmi yaptı. Taşlar, proje kapsamında yer alan öğretmenler aracılığıyla öğrencilere ulaştırılmaya başlandı.

Albayrak, AA muhabirine, geçen yıl tatil için Sinop'a gittiğini, burada sahilden taşlar topladığını söyledi.

İnternette araştırma yaparken, "Bir Güneş Misali Isıtacağız Kalbini" projesinin dikkatini çektiğini anlatan Albayrak, "Proje çok hoşuma gitti. İlgili arkadaşlarla irtibata geçtim. Projede Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlarla tanıştım. Bu beni çok mutlu etti. 50 ayrı okuldan öğretmen ile tanışmak ve güzel bir amaç için bir araya gelmek beni heyecanlandırdı." dedi.

Salgın döneminde de projeye devam edildiğini dile getiren Albayrak, "Benim bir taş çalışmam vardı. Taşlara evler çiziyordum. Çocuklar için uzaktan da olsa bir etkinlik yapabiliriz dedim. Bunları tamamlayıp öğrencilere göndermek istedim. Arkadaşlarımın da çok hoşuna gitti. Ben de gece gündüz çalışıp taşların üzerine evler çizdim. Bunları projede olan öğretmene gönderiyorum." dedi.

Albayrak, üzerinde resim bulunan taşlar aracılığıyla çocukların yüzünde gülümseme, hayatlarında bir farklılık oluşturmayı amaçladığını vurgulayarak, böylece yanlarında olduklarını göstermek istediklerini kaydetti.

Son dakika... Üzerine ev resmi yapılan taşlar dezavantajlı çocukların yüzünde tebessüm oluşturacak
Son dakika... Üzerine ev resmi yapılan taşlar dezavantajlı çocukların yüzünde tebessüm oluşturacak
Son dakika... Üzerine ev resmi yapılan taşlar dezavantajlı çocukların yüzünde tebessüm oluşturacak
Son dakika... Üzerine ev resmi yapılan taşlar dezavantajlı çocukların yüzünde tebessüm oluşturacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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